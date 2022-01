Le Havre. Parc du Val Soleil : l'avenir du site abordé le 22 mai

Le parc du Val Soleil au Havre est au cœur d'une polémique depuis plusieurs mois. Ce lieu arboré qui abrite un manoir du XVIIe siècle sur 6 700 m² est la propriété de la mairie. Cette dernière souhaite s'en débarrasser et a lancé un appel d'offres. La Fabrique Louis Blanc, située actuellement au sein du manoir, va déménager durant l'été 2021 pour s'installer au Fort de Tourneville. "Cette relocalisation permettra de disposer de nouveaux locaux plus adaptés et d'enrichir l'offre existante", explique la municipalité.

Cette dernière souhaite du coup se débarrasser du Val Soleil pour réhabiliter le site. Il sera confié à des promoteurs privés avec la création d'une dizaine de logements et une valorisation du manoir existant qui pourrait aussi servir de logement. Un projet qui ne plaît pas à tous les riverains. Un collectif a vu le jour pour préserver le Val Soleil comme milieu naturel. Il y verrait bien en endroit consacré à la permaculture.

Pour désamorcer les tensions, la municipalité souhaite présenter les orientations qui ont été retenues pour la requalification de ce site. La Ville du Havre organise une journée portes ouvertes sur le site du Val Soleil, samedi 22 mai de 14 heures à 17 heures 30. Cette réunion d'information se fera en présence des élus municipaux.

Des panneaux d'information disposés sur le site seront visibles après le 22 mai pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer.