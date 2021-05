Orne. Déconfinement : le ParK RustiK annonce sa réouverture le 9 juin

Alors que le mercredi 19 mai marque la réouverture des lieux culturels, des bars et restaurants, le Park Rustik rouvrira ses portes le 9 juin. Le retour du parc se fera avec une jauge limitée à 50 personnes. Dans une ambiance comparable à Kamelott, vous pourrez entrer en immersion dans un autre temps avec des quêtes de quatre heures et des périples de huit heures. Une "Taverne du dragon" le dimanche sera ouverte avec des repas thématisés mais aussi des brunchs, et des campements.