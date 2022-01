Régionales 2021. Liste d'Hervé Morin : découvrez les chefs de file par département

Sept candidats vont s'affronter dimanche 20 juin au premier tour des élections régionales en Normandie. Parmi eux, Hervé Morin, le président sortant. Il souligne le caractère non partisan de sa liste, dans laquelle différentes sensibilités sont représentées. 64 % de ses candidats sont des novices en matière d'élections. Cependant, les têtes de liste restent connues des Normands. Pour le Calvados, c'est Sophie Gaugain, maire LR du Dozulé, déjà vice-présidente de la Région et suppléante du sénateur du Calvados Pascal Allizard, qui mènera la liste. Dans l'Orne, il s'agira de Thierry Liger, président de la communauté de communes Cœur de Perche depuis 2020, nouveau sur la liste. Dans la Manche, David Margueritte, président LR de la Communauté d'agglomération du Cotentin et premier vice-président de la Région, renouvelle sa confiance à Hervé Morin. Pour la Seine-Maritime, c'est Clotilde Eudier, vice-présidente sortante chargée de l'Agriculture, qui sera tête de liste pour la première fois. Hervé Morin, ancien maire d'Epaignes, est la tête de liste dans l'Eure.