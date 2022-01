Caen. Infection nosocomiale : une amende de près de 600 000 euros pour le CHU

"L'infection nosocomiale est consécutive (...) à l'intervention subie au CHU de Caen par le patient âgé de 13 ans lors de l'opération le 25 mai 1983, pour une une tumeur au tibia", a expliqué le tribunal administratif de Caen, lors de l'annonce du verdict vendredi 14 mai. Le CHU de Caen a été condamné à verser 575 526 euros pour une infection nosocomiale qui a coûté une jambe au patient, selon les informations communiquées par le tribunal administratif.

À la suite de cette infection nosocomiale, le patient, un homme âgé aujourd'hui de 51 ans, avait alors été amputé en octobre 2008 de la jambe gauche. Selon les juges, il aurait subi des inflammations des yeux et une analyse bactériologique a démontré la présence d'un staphylocoque doré résistant à la pénicilline. "Sa survenue révèle donc une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CHU de Caen", ont ajouté les juges lors du procès. Le CHU doit donc payer 232 633 euros au patient amputé et 342 893 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Avec AFP