Cherbourg-en-Cotentin. Les concerts de Louis Chedid, Hatik et Groundation reportés

Trois dates de concert ont été décalées à Cherbourg, a-t-on appris ce mardi 18 mai. Il s'agit de celles du chanteur Louis Chedid, du rappeur Hatik et du groupe de reggae californien Groundation. Leurs producteurs ont préféré le report de leurs tournées à cause des contraintes sanitaires. Louis Chedid sera sur la scène de l'Agora le 30 novembre 2021 à 20 h 45 (concert assis), au lieu du 20 avril 2021. Hatik est programmé le 12 mars 2022 à 20 h 45 à l'Agora (au lieu du 16 octobre 2021) et Groundation le 8 avril 2022 à 20 h 45 à l'Agora (au lieu du 3 décembre 2021). Les places peuvent être conservées ou remboursées. Le Circuit reviendra vers les détenteurs de billets par mail concernant les modalités de report et de remboursement.

Les personnes qui ont acheté leurs places via d'autres billetteries en ligne (FNAC, Ticketnet…) sont invitées à les contacter directement.