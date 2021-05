Calvados. Des commerçants heureux mais prudents à Mondevillage

Commerces "essentiels" et "non-essentiels" n'existent plus. Tous sont désormais logés à la même enseigne. Au centre commercial Mondevillage, à Mondeville, les opticiens et magasins de jardinage retrouvent leurs collègues de prêt-à-porter, pour le plus grand bonheur de leur directrice, Delphine Moutier. "On va reprendre une vie commerciale quasi normale. On espère cette fois pouvoir rouvrir définitivement."

"On veut éviter les attroupements"

Distanciation, masque obligatoire en intérieur comme à l'extérieur, agents de sécurité supplémentaires, le centre Mondevillage prend toutes les mesures de précaution. "On ne veut pas que ce soit la cohue. Le but est d'éviter les attroupements. La priorité, c'est la sécurité des clients, explique avec prudence la directrice. Ce week-end, des hôtesses seront là sur le parking pour distribuer des masques." Par ailleurs, Mondevillage a décidé d'élargir ses horaires, de 9 h 30 jusqu'à 20 heures, afin de "fluidifier la clientèle. Cela va aussi permettre aux gens qui travaillent de faire leurs achats." Ce qu'elle promet : une belle collection été et de bonnes affaires à dénicher.

La bonne nouvelle : le centre commercial n'a perdu personne dans la bataille. Un petit nouveau va par ailleurs s'installer en fin d'année. "Une boutique d'équipements de sport et de loisirs", dit Delphine Moutier sans en dévoiler l'identité.