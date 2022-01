Agon-Coutainville. Les machines à sous relancées pour la réouverture des casinos

Mercredi 19 mai signera la réouverture de tous les commerces, des terrasses, des cinémas, musées et un couvre-feu retardé à 21 heures ! Autre lieu ou l'on se prépare activement, ce sont les casinos, à l'arrêt total depuis six mois. Au casino Partouche à Agon-Coutainville, on s'active donc pour remettre en route les 75 machines à sous, assure son directeur Emmanuel Boireau.

Et on a hâte d'accueillir les premiers clients !

Encore un peu de patience pour les habitués !

Dans un premier temps, seules les machines à sous et les jeux électroniques seront accessibles à compter de ce mercredi 19 mai. Il faudra encore être patient pour une réouverture complète de toutes les activités du casino.