Aéroport de Caen. Plus de 3 000 passagers pendant le week-end de l'Ascension

C'est une reprise en grande pompe pour l'aéroport de Caen ! Après cinq mois de fonctionnement au ralenti, les équipes de l'aérodrome ont repris du service lors du week-end de l'Ascension. En quatre jours, 3 154 passagers se sont croisés, entre départs et arrivées. "Il y a une appétence pour voyager en France", souligne Michel Collin, le président de la CCI Normandie.

Une reprise à flux tendu

Preuve en est, le jeudi de l'Ascension, l'aéroport a enregistré 1 335 passagers sur les destinations de Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, Ajaccio et enfin Montpellier, nouvelle ligne assurée par Volotea. Une première réussie, puisque l'avion affichait 88% de taux de remplissage.

Samedi 15 mai, plus de 600 passagers se sont envolés vers la Corse et enfin, le dimanche 16 mai, 1 210 vacanciers ont circulé sur le tarmac de l'aéroport. Le test PCR négatif de moins de 72 heures n'a pas refroidi les voyageurs. "Les avions sont remplis à 80% en moyenne, poursuit avec optimisme Michel Collin. On espère faire mieux que l'été 2020 qui avait déjà été bon. On est sereins sur les mois à venir."