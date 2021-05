[Vidéo] La Ferté-Macé. Spectaculaire démontage du coq du clocher, redescendu sur terre

À La Ferté-Macé lundi 17 mai, les badauds ont assisté au spectaculaire chantier de la dépose du coq qui trônait à 60 mètres de haut au sommet du clocher, dont les travaux de réfection débutent. Un gigantesque échafaudage a été installé en avril sur la tour nord de l'église. La première phase, très symbolique, a constitué au démontage du coq. Il va être exposé en mairie durant une quinzaine de jours, avant de partir en réparation. Le maire Michel Leroyer ambitionnait d'aller le décrocher lui-même, mais il a été atteint de vertige arrivé à hauteur des abat-sons du clocher, aussi a-t-il dû se résoudre à renoncer.

Plus vertigineux encore que le vide, c'est le montant des travaux : 650 000 euros uniquement pour la première phase du chantier. "Globalement, il faudrait trouver 3 millions d'euros", estime le maire qui reste optimiste, espérant débuter une seconde phase dans un ou deux ans. Et de conclure : "C'est émouvant de se dire qu'un coq qui a été posé au sommet de l'église il y a plus d'une centaine d'années est déposé aujourd'hui pour aller en réparation."

100 ans après son installation, le coq de retour sur le plancher des vaches. -