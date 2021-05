Deauville. Le maire signataire d'une tribune pour l'ouverture des discothèques

Dimanche 16 mai, le quotidien Le Parisien a publié une tribune dans laquelle une quinzaine d'élus appellent à rouvrir les boîtes de nuit cet été afin d'éviter les fêtes sauvages. Parmi les signataires, des maires de stations balnéaires de l'hexagone, dont Philippe Augier, le maire de Deauville.

"Et, à la catastrophe économique, risque de s'ajouter le désordre et le risque sanitaire. Car sans voies alternatives, des fêtes sauvages et désorganisées feront inévitablement leur apparition", écrivent les maires, qui indiquent également dans cette tribune que 413 discothèques sont en train de disparaître définitivement en France, un chiffre qui représente une discothèque sur quatre.