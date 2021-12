L’Opéra de Rouen s’offre La Traviata

C’est le clou de la saison culturelle : le Théâtre des Arts donnera sept représentations de La Traviata de Giuseppe Verdi, entre le vendredi 11 mai et le dimanche 20 mai.

Violetta, une courtisane entretenue par Baron Douphol, quitte subitement le monde et sa vie dorée par amour pour Alfredo Germont. Malade, la jeune femme se sait condamnée. Créé en 1953, cet opéra de Verdi s’inspire de la Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils. La première représentation fut un fiasco. Retravaillé, il rencontra alors le succès qu’on lui connaît.

"Techniquement c’est un ouvrage difficile, note Luciano Acocella, directeur musical. Il comprend l’un des rôles de soprano les plus difficiles du répertoire." Ce rôle sera interprété alternativement par Nathalie Manfrino et Fabienne Conrad. "La mise en scène, la scénographie et les costumes ont été confiés à trois femmes. C’est un triple regard féminin qui est posé sur le personnage de Violetta", souligne Frédéric Roels, directeur de l’Opéra.



Pratique. La Traviata, vendredi 11 mai à 20h, samedi 12 mai à 19h30, dimanche 13 mai à 16h, mardi 15 mai à 20h, mercredi 16 mai à 20h, vendredi 18 mai à 20h, dimanche 20 mai à 16h. Résa. 0810 811 116.

(Photo Parfum de films / A. Icovic)