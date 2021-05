Bonne table près de Rouen. Chez Pap's, une touche de Tunisie dans l'assiette

Après plusieurs mois à se roder avec les livraisons, toute la famille est dans les starting-blocks. Ouvert depuis la fin janvier à proximité du stade Diochon à Grand-Quevilly, le restaurant Chez Pap's compte maintenant sur une météo clémente pour accueillir ses premiers clients en terrasse. Pap's, du surnom que lui donne son fils de 9 ans, c'est Mustapha Hanachi. Après une première carrière dans la livraison, il s'est lancé, avec l'aide de sa femme et de sa fille, pour partager sa passion de la cuisine : "J'aime beaucoup ça depuis toujours et puis ça me permet aussi de faire connaître la cuisine de mes origines, la Tunisie."

100 % fait maison

À la carte, cette influence est très présente. Même dans les pâtes ou dans les crêpes salées, les sauces sont inspirées par les goûts qui sont chers à Mustapha. "Mais il y a quand même des plats plus traditionnels, il en faut pour tout le monde", tempère le restaurateur qui propose régulièrement des plats typiques comme du riz djerbien ou de la chorba, "toujours 100 % faits maison".

Le jour de ma visite, c'est un couscous tunisien qui est à l'ardoise. Moins connue que sa version marocaine, cette recette est légèrement plus épicée et se présente avec tous les ingrédients déjà mélangés. Au premier coup de fourchette, l'impression visuelle est confirmée : la semoule est parfumée, les légumes sont fondants et la cuisse de poulet est cuite à la perfection. Les épices, elles, sont justes assez subtiles pour donner plus de saveur à l'ensemble sans l'emporter sur tous les ingrédients.

Rassasié avec cette portion généreuse, je décide de faire quand même honneur aux desserts. Pour rester dans le thème, je choisis une petite sélection de pâtisseries orientales. Croustillantes, délicatement parfumées à la fleur d'oranger, avec ou sans fruits secs… Un pur moment de bonheur sucré, que je savoure d'autant plus que cette formule ne m'a coûté que 12,30 €.

Pratique. 11, boulevard Stanislas-Girairdin, Le Petit-Quevilly. Tél. 06 67 54 27 92