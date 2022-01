Fécamp. Au camping, l'Ascension lance la saison touristique en beauté

"On n'attendait que ça !" Après de longues semaines de restriction, Sylvia et Eric ont enfin pu rejoindre leur emplacement favori du Domaine de Renéville, à Fécamp. Depuis dix ans, ces camping-caristes de la région parisienne profitent d'une vue exceptionnelle sur leur emplacement : la mer, les falaises, l'entrée du port… "C'est aussi sympa qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil", assure Sylvia. Comme elle, les touristes viennent principalement de la région parisienne ou des Hauts-de-France, en quête d'un bon bol d'air. "Nous avions une quarantaine d'arrivées mercredi, une soixantaine jeudi", note Morgan Fontez, le nouveau directeur de ce camping qui comprend 120 emplacements et une soixantaine de mobil-homes, roulottes et chalets. "Nous sommes presque pleins pour ce week-end de l'Ascension. Nous l'espérions ! Depuis les annonces gouvernementales, les réservations tombent pour les ponts mais aussi pour cet été." L'occasion de lancer la saison touristique en beauté pour le directeur, accompagné par Patrice Roche et Patrick Coudurier, à qui il succède.

Le pont de l'Ascension lance la saison au camping ! Impossible de lire le son.

En 2020, selon une étude de Seine-Maritime Attractivité, le joli mois de mai avait représenté 5 % des nuitées touristiques de l'année, principalement des touristes français.