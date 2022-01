Bonne table à Caen. La cuisine de tradition libanaise au Figuier

Pour cette semaine, j'ai voulu sortir de ce que je connaissais, ou du moins des plats qui, j'en étais sûre, me plairaient. Une de me collègues m'a conseillé de goûter la cuisine Libanaise, je me suis donc laissée tenter par Le Figuier. Sami et Asmahan Hachem ont repris le restaurant en 2017, où ils ont fait de gros travaux. "La cuisine est 100 % fait maison, sauf le baklava qui mérite un savoir-faire particulier", indique Clara, leur fille. Je le reconnais, je ne m'y connais pas du tout, aussi, je décide de suivre les conseils de Clara pour le choix de mon menu : ce sera Kafta, de la viande haché au persil et oignon, accompagné de hoummous et fattouch, une salade de crudités et pain grillé.

Une cuisine de partage

"La cuisine libanaise est une cuisine de partage, il y a souvent beaucoup de petits plats sur la table." Pour ceux qui auraient peur que cette cuisine soit trop pimentée, ce n'est pas le cas. "C'est avant tout épicé, mais pas pimenté. On la qualifie de relevée." Le restaurant propose de nombreux plats typiques, mais aussi des spécialités comme le Kebbeh abou klil, une boulette végétarienne à la pomme de terre farcie à la feta.

Au restaurant Le Figuier, la cuisine est adapté à tous : végane, végétarien ou intolérant à certains produits. "Nous voulions vraiment une cuisine pour tout le monde, inclusive." Pour cette première expérience, je ne suis pas déçue ! j'ai découvert des nouvelles saveurs bien agréables, qui m'ont fait quelque peu voyager en cette période. Comme je n'aime pas finir sur une note salée, j'ai pris un dessert : une crêpe fourrée à la crème de lait. De quoi finir sur une bonne note. Le tout pour 16,50 euros.

En temps normal, le restaurant propose également un service traiteur et est privatisable pour des événements tel qu'un anniversaire.

Le Figuier, 13/15 Rue Saint-Michel à Caen. Téléphone : 02 31 78 81 32. Plat à emporter de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 21 heures. Jusqu'à 21 h 30 en livraison. Sous réserve de modification.