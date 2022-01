Métropole de Rouen. Culture et divertissement : un retour en fanfare !

Les salles de spectacle rouvrent enfin leurs portes au public le mercredi 19 mai et les programmateurs ont concocté une offre alléchante pour l'occasion. La rédaction vous propose une sélection d'événements incontournables en cette rentrée culturelle et vous invite à réserver vos places au plus vite, les jauges étant fortement réduites pour la sécurité sanitaire des spectateurs.

Théâtre

Le comédien Richard Bohringer évoque sur la scène de l'ECFM de Canteleu le vendredi 21 mai les meilleurs moments de sa carrière et de sa vie dans son spectacle Traîne pas trop sous la pluie. Son âme de poète et sa voix éraillée contribuent à faire de ce seul-en-scène un moment de pure émotion. Mais c'est au Théâtre à l'ouest à Rouen que vous pourrez vous offrir un bon fou rire avec Une de perdue dix à trouver du mercredi 19 au dimanche 30 mai, une comédie aux ressorts bien huilés qui raille la vie de couple. Dans un tout autre registre, au théâtre Dullin de Grand-Quevilly, retrouvez le samedi 29 mai la fresque épique de Xavier Lemaire Là-bas de l'autre côté de l'eau, teintée d'amour avec pour toile de fond l'Algérie de la colonisation.

Musique

C'est avec un concert de Bertrand Belin que le Trianon de Sotteville-lès-Rouen célèbre sa réouverture le mercredi 26 mai. Accompagné par Les percussions Claviers de Lyon, l'artiste réinvente son répertoire. À l'Étincelle à Rouen, c'est le trio Surel Segal Gubitsch qui sera à l'honneur le jeudi 20 mai. Les trois artistes réunis dans Camara pop proposent un voyage sonore, de la musique baroque au tango : une surprenante conjugaison de leur talent et de leur créativité. À voir aussi au 106 à Rouen le concert hypnotique du groupe Blues North Mississippi Allstars, le samedi 29 mai.

Cinéma

Les cinéphiles auront le plaisir de découvrir à Rouen, au Kinepolis, au Pathé docks et à l'Omnia (toujours installé à la Halle aux toiles), le film de Dupontel primé aux César Adieu les cons : une critique délicieusement absurde de la société. L'Omnia met aussi à l'honneur des films plus intimistes comme l'Etreinte avec Emmanuel Béart ou le film tibétain Balloon. Dans les multiplexes, les plus jeunes pourront découvrir le célèbre duo Tom et Jerry dans une version inédite, qui mêle animation traditionnelle et prises de vues réelles.

Musées

L'exposition Luminopolis de l'Atrium à Rouen, conçue comme un escape game, perce les mystères de la lumière. Pour le public familial, la nouvelle exposition de la Fabrique des savoirs d'Elbeuf, Le cirque en miniature propose une plongée dans l'univers des grands cirques populaires des années 1950 et 1960.

Enfin, à partir du samedi 22 mai, le centre d'art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville accueille une exposition dédiée à Sandra Binion dans le cadre de Flaubert 21, dans laquelle l'artiste propose une refiguration du roman Madame Bovary.