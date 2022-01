Normandie. Offrir des découvertes équestres pour aider la filière

Pour accompagner les centres équestres impactés par la crise sanitaire, la Région Normandie lance l'opération "Bons Plans Cheval". Elle va financer 1 000 séances de découverte de l'équitation et balades équestres pour les offrir aux jeunes normands âgés de 15 à 25 ans et adhérents du dispositif "Atouts Normandie".

Les centres équestres qui souhaitent rejoindre le dispositif ont jusqu'au 9 juin pour déposer leur candidature auprès du Comité Régional d'Équitation de Normandie. Les Bons Plans "Découverte de l'équitation" et "Balade découverte équestre" seront mis en ligne à compter du 5 juillet et jusqu'au 7 septembre pour les adhérents au volet "Loisirs" du dispositif régional "Atouts Normandie". Pour en bénéficier gratuitement, ces derniers devront s'y inscrire et recevront une invitation. Ils pourront ensuite contacter l'un des centres équestres partenaires et réserver leur séance qui devra être programmée entre le 12 juillet et le 7 novembre au plus tard.

Par cette opération, la Région souhaite apporter son soutien à la filière équipe. Elle représente 18 000 emplois, 6 700 entreprises et organisations en Normandie. Les centres équestres ont particulièrement souffert des confinements successifs. Selon une enquête réalisée par l'Institut français du cheval et de l'équitation, ces derniers auraient ainsi connu une perte de chiffre d'affaires estimée à 45 % en mars 2020 et jusqu'à 80 % en avril 2020.