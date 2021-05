[Replay] Caen. Réécoutez Kendji Girac, invité des rencontres VIP

Le chanteur Kendji Girac était l'invité des rencontres VIP de Tendance Ouest ce mercredi 12 mai.

Grand vainqueur de l'émission The Voice en 2013, remarqué par son style, Kendji a sorti son premier album l'année suivante intitulé "Kendji".

La même année, il a été récompensé aux NRJ Music Awards.

Trois autres albums ont suivi : "Ensemble" (2015), "Amigo" (2018) et "Mi Vida" en 2021. L'artiste a déjà vendu 4 millions d'albums et a 400 concerts au compteur. Son dernier album, sa passion pour le sport et le rugby étant petit, ses relations avec les autres coachs de The Voice, sa tournée 2021, ses potentiels projets dans le cinéma...

Kendji Girac s'est confié aux auditeurs en direct de Tendance Ouest et du studio de Caen. Il a interprété en live les titres "Évidemment", "Habibi", "Dernier métro" et pour finir "Les yeux de la mama". Il sera en concert au Zénith de Caen le vendredi 15 octobre et le lendemain à Rouen.

Écoutez l'interview en direct :