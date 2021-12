La succulente cuisine algérienne du Berbère

Lorsque la pluie fait briller les toits, on se prend à rêver de soleil. Et quand on ne peut prendre l’avion pour s’évader dans un pays chaud, rien de tel que la gastronomie venue d’ailleurs. Ce jour-là, sous mon parapluie, j’ai eu envie de goûter la cuisine d’Algérie, à la table du Berbère.

C’est à deux pas de l’abbatiale Saint-Ouen. On aperçoit de loin la façade bleu électrique du restaurant. A l’intérieur, ambiance feutrée, musique arabe : on est tout de suite dans le bain, accueilli chaleureusement par le patron. J’hésite entre tous les couscous et me décide pour celui du chef, composé d’une brochette, d’une boulette de viande et d’une merguez. Mes voisins ont préféré un couscous au jarret d’agneau et au poulet.

Rapidement, des plats fumants arrivent sur la table. La semoule, les légumes et le plat de viande pour chacun. Les légumes sont fondants à souhait, la viande tendre et très goûteuse. Les plus gros appétit seront comblés car les part sont copieuses.

En dessert, au milieu d’un plat couvert de pâtisserie, je choisis un kadayif, petit gateau fait avec une pâte ressemblant à des cheveux d’ange, du miel et des noix. Délicieux. Ici, pas de menu, mais on se rassure vite en constatant les prix de la carte. Pour un couscous, arrosé de thé à la menthe, une pâtisserie et enfin un café, l’addition s’élevait à 17,50€.

Pratique. Le berbère, 15 rue des boucheries Saint Ouen, Rouen. Tél. 02.35.98.47.15