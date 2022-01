Cherbourg-en-Cotentin. Un défilé "body optimist" pour lutter contre les discriminations

C'est une première, la Maison de l'emploi et de la formation (MEF) du Cotentin, à Cherbourg, organise un défilé de mode "body optimist", le 3 juillet prochain en plein centre-ville de Cherbourg.

Ce ne sont pas des mannequins professionnels qui sont invités à marcher, mais des habitants – hommes et femmes - avec une morphologie dite "atypique". Une troupe d'une vingtaine de personnes pourrait participer à l'organisation de l'événement. "L'idée est de revendiquer le corps dans lequel je suis", explique Charline Saussaye, chef de projet à la diversité et à l'égalité à la MEF.

L'établissement est parti d'un constat, après avoir mené une étude à l'embauche en 2019, sur 250 offres d'emploi dans le Cotentin. "On a envoyé des fausses candidatures, et ce sont les femmes en surpoids qui avaient moins de chance d'accéder à un entretien, lorsque leur photo apparaissait sur le CV" raconte Charline Saussaye, qui décide donc de "sublimer" ces corps en marge des représentations sur papier glacé, et de révéler leurs compétences.

"On veut sensibiliser le grand public sur les discriminations liées à l'apparence physique et montrer que quelle que soit notre apparence, on peut avoir confiance en soi, renvoyer une image positive et dynamique", défend-elle.

Deux réunions d'information auront lieu ce lundi 17 mai de 17h30 à 19h, et le mercredi 19 mai de 9h à 11h à la Maison pour Tous, square du Nivernais.