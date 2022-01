En Colombie, un éleveur de bétail a choisi de cohabiter avec les jaguars

France-Monde. Dans les plaines de l'est de la Colombie, les jaguars attaquent le bétail, les éleveurs répondent au fusil et ce depuis des siècles. Mais l'un d'eux a choisi de faire la paix avec le plus grand félin des Amériques.