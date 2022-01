Le Havre. La jauge de 50 % en terrasse laisse sceptiques les patrons de bar

"Ce n'est pas une bonne nouvelle…" Perché sur son escabeau, chiffon à la main, Stéphane Dupré est perplexe. Le gérant du Louise Café, au Havre, fait le ménage avant la tant attendue réouverture, mercredi 19 mai. Mais il ne s'attendait pas à devoir faire respecter une jauge de 50 % sur sa terrasse, comme l'a évoqué le Premier ministre lundi 10 mai. "On était déjà dépendants de la météo, maintenant il y a ces 50 %. Là, nous devons embaucher du monde… On les prend combien d'heures ? On ne sait pas !", poursuit le patron. Car la jauge demande à être précisée. "Est-ce que cela concerne la surface ? Le nombre de clients ? De tables ? Nous attendons le protocole sanitaire", indique un de ses confrères.

Quid de l'Euro ?

Pour compenser ces contraintes, des terrasses pourront être élargies, comme au O'Brother. Mais le patron, Adrien Lafarge, s'interroge déjà sur la suite, notamment la diffusion des matchs de l'Euro de foot, en juin. "Le couvre-feu sera à 23 heures. Mais s'il y a des prolongations ?" Il concède : "Il y aura des questions jusqu'à la veille de l'ouverture, mais on va s'adapter."