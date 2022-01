Manche. Les vétérans américains absents pour les commémorations du D-Day

Habituellement, lors des commémorations du D-Day, une quinzaine de vétérans sont invités par l'association Retour des Vétérans en Normandie, dont le siège social est à Portbail. Cette année, ils ne pourront pas venir le 6 juin, en raison des restrictions sanitaires et de la fermeture des frontières avec les États-Unis. Il n'y aura pas non plus de rencontres entre les vétérans et les écoliers. Malgré tout, la présidente de l'association Valérie Gautier Cardin s'organise avec les familles d'accueil autour de Sainte-Mère-Eglise pour les accueillir cet été : "On aimerait faire venir un ou deux membres de leur famille et perpétuer leur histoire aux États-Unis", explique-t-elle.

Valérie Gautier Cardin Impossible de lire le son.

Les parachutages ont aussi été annulés dans la Manche, a annoncé l'entreprise Round Canopy Parachuting Team. Du côté de l'aéroport Cherbourg-Manche, ce sera aussi une année sans spectacle militaire pour le 77e anniversaire du Débarquement. La piste d'atterrissage avait l'habitude d'accueillir chaque année une quinzaine d'aéronefs militaires américains et européens.