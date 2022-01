Villedieu-les-Poêles. Découvrez la programmation du festival les Pluies de juillet

Le festival Les Pluies de juillet a annoncé ce mardi 11 mai les noms de sa programmation pour cet été. L'Impératrice, Voyou, La Chica, Peter von Poehl, Victor Solf, Clio, Noé Preszow, Chien noir, Johan Papaconstantino, Mathieu Des Longchamps, Laura Cahen, Amarula Café Club, La Gallera Social Club, ou encore La Mafia Normande seront à l'affiche du 8 au 11 juillet à Villedieu-les-Poêles. La billetterie ouvrira le vendredi 4 juin. En revanche, les deux soirées annoncées le 22 avril dans un nouveau format, "Les Nuits des Pluies de juillet" les 9 et 10 juillet de 20 heures à 4 heures avec une programmation électro sont annulées et reportées à 2022. Etienne de Crécy, Yuksek, Irène Drésel et le groupe Acid ARAB étaient programmés.