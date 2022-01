Ça bouge en ville. L'heure de la réouverture pour les commerces

Ce commerce est situé au 250, route de Dieppe à Notre-Dame-de-Bondeville.C'est un "tout en un" avec des produits de proximité pour les riverains.

Aux côtés du vin et du fromage, "la plupart des produits, précise Céline Desseaux, sont de notre région : fruits et légumes, les plats cuisinés et la charcuterie sont du Calvados, les laitages de Hattenville". Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30.