Rue de la République, l'été rimera avec chantier

La place du général de Gaulle, en face de l’Hôtel de ville, changera de visage, tout comme la rue de la République (lire dans nos précédents numéros). Dans le sens montant (sud-nord) de cet axe, les voitures seront exclues et les bus rouleront en paix, au côté des vélos et des taxis. Qu’en sera-t-il plus précisément de la partie basse de la rue, au niveau de l’Omnia et de Tendance Ouest Rouen ? Une très large "promenade", côté cinéma, va voir le jour.

Un été sans voiture

"Nous allons rendre tout cela beaucoup plus agréable", explique Alexandre Burban, directeur technique au pôle transports, mobilité et déplacements à la Crea, maître d’ouvrage du chantier. A partir de la rue des Augustins, quand on remonte depuis la Seine, l’actuelle contre-allée deviendra ainsi un espace piéton. Exit les voitures, place à des jardinières et à des bancs, le tout sur un revêtement tout neuf et avec les arbres déjà existants. Et en face du cinéma, une placette, "une zone conviviale", sera créée.

En théorie, cette future bande piétonnière pourra accueillir les terrasses de bars ou de brasseries. Sauf qu’à l’heure actuelle, cette portion de la rue de la République, plus large et plus lumineuse car reconstruite après guerre, ne compte... qu’un seul intéressé (Le Café noir).

Un tel réaménagement peut-il redynamiser le quartier ? Au-delà de l’aspect esthétique, beaucoup de commerçants restent sceptiques. Certains craignent de voir le chaland s’éloigner un peu plus de cette partie du centre. Réponse dès cet été, puisque le chantier, qui se terminera en septembre, impose la fermeture totale de la circulation rue de la République.