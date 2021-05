Le Havre. La magie blanche de Nefase et Kero prend vie aux Jardins suspendus

Depuis la fin du mois d'avril, les street artistes Nefase et Kero unissent leurs univers pour recouvrir de peinture d'ombrage les serres des Jardins suspendus du Havre. Un défi qui s'étend sur des centaines de mètres carrés qui sont recouverts de cette parure blanche à base de craie liquide, qui atténue le rayonnement UV en été. Le design se fait en négatif sur les serres et laissera passer plus de soleil à travers le tamis végétal et la faune. Au total, presque un mois de travail est nécessaire pour constituer cette œuvre, pourtant éphémère.

Nefase et Kero succèdent à Cédric Holowezynski et Alexandre Le Bourgeois, qui avaient également utilisé cette technique, en 2020. - Jean-Baptiste Bouin

Cette performance graphique, pilotée par l'association Are You Graffing ?, s'inscrit dans le cadre de l'Escale australienne, un ensemble d'événements culturels estivaux autour de l'île continent. "C'est un projet magnifique qui nous a obligés à adapter nos techniques", explique Nefase, qui prend plaisir à déployer ses végétaux sur une échelle inédite. "Je dessinais des plantes bien avant ce projet, mais j'ai fait des recherches spécifiques sur l'Australie." L'occasion de réviser ses connaissances botaniques : "On a travaillé à l'aide de maquettes sur papier, nous avons fait beaucoup de travail préalable pour l'adapter à l'échelle gigantesque des serres."

Koala, kangourou,

diable de Tasmanie…

L'artiste est aussi subjugué par le site des Jardins suspendus. "On travaille dans un endroit magique, où il y a énormément de points de vue, que ce soit sur la partie haute ou la partie basse. On peut vraiment prendre du recul et avoir le panorama dans tous les angles possibles. C'est un thème qui parle à tout le monde, on a déjà plein de retours positifs."

Kero est tout aussi enthousiaste sur les possibilités créatives sur ces surfaces vitrées XXL. "On a dû trouver et détourner des outils pour reproduire des effets de surfaces : des spatules, spectrums (cutters) et autres outils improbables." L'artiste a déjà donné vie à un crocodile, un kookaburra - martin-chasseur géant - un koala, mais aussi "l'indispensable kangourou". On devrait voir aussi un diable de Tasmanie "et quelques surprises". La fresque restera visible jusqu'au 31 octobre.