Près de Rouen. Le repreneur de la Chapelle Darblay connu fin juin, six offres examinées

Le repreneur pour l'ancienne papeterie Chapelle Darblay à Grand-Couronne sera connu d'ici la fin juin. Une nouvelle commission industrielle s'est tenue, lundi 10 mai, en préfecture de la Seine-Maritime. Elle fait suite à quatre autres réunions qui ont eu lieu depuis l'annonce de la fermeture du site par le groupe finlandais UPM.

Les dossiers bientôt déposés

Ce sont désormais six offres de reprise qui ont été formulées. Quatre sont dédiées à des projets dans le domaine du papier-carton. Il s'agit des premiers dossiers qui ont été déposés à la fin mars pour la première phase dédiée aux acteurs de la filière. Viennent s'ajouter une offre dans le domaine de l'énergie décarbonée et du recyclage et une dernière offre dans le secteur de la logistique.

Le groupe finlandais UPM a redit également, lors de cette réunion, "sa détermination à vendre le site" de Grand-Couronne. Les dossiers ferme seront déposés dans quelques jours et le choix du repreneur sera officialisé le 30 juin au plus tard. Ce dernier objectif permettra une cession effective du site de la Chapelle Darblay dans le courant du troisième trimestre de cette année.

"Les services de l'État, de la Région et de la Métropole de Rouen restent mobilisés pour apporter aux candidats à la reprise l'accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour sécuriser leur projet sur tous les volets", affirme la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué à l'issue de la réunion.