Musique. P!nk dévoile son nouvel album avec All I know so far 

Le statut de mère de la chanteuse P!nk est au cœur de ses futurs projets. Après Cover me in sunshine interprété avec sa fille Willow, elle présente All I know so far, une ballade touchante où elle raconte son histoire à ses enfants et les conseille pour bien avancer dans la vie.

Le 21 mai, sortira un documentaire du même nom sur Amazon Prime dévoilant les coulisses de sa tournée Beautiful Trauma tour. Son album live enregistré durant cette tournée sortira le même jour.