Près de Rouen. La tempête détruit une œuvre de la Forêt monumentale

L'exposition a déjà accueilli plus de 350 000 visiteurs. La Forêt monumentale, en Forêt verte tout près de Rouen, devait accueillir pour deux ans 13 œuvres monumentales. Il n'en reste désormais plus que 12. La tempête du dimanche 9 mai dans la matinée a eu raison de l'œuvre Le Bal, de Nathan Crouzet et Marie-Hélène Richard, qui s'est écroulée.

Cette installation, faite de cabanes à oiseaux, a donc été retirée par les services de la Métropole.

Elle ne doit pas retrouver sa place d'ici la fin de l'exposition, au mois de septembre.