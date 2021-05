Calvados. Orages : 1 087 éclairs recensés dans le département

Après une journée agréable et chaude, la pluie s'est invitée en fin d'après-midi dimanche 9 mai. De nombreux orages ont éclaté dans le département du Calvados. Selon Keraunos, un site spécialisé des tornades et orages, 1 087 impacts de foudre ont été recensés. Le pic a été atteint à 17 heures, avec 593 coups de tonnerre. La zone la plus touchée a été la Côte Fleurie, avec 23 éclairs à Tourgéville, 16 à Touques, 15 à Varaville. Sur la ville de Caen, les habitants ont pu apercevoir dix éclairs au total.

La situation est revenue à la normale vers 21 heures.