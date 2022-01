France-Monde. Eaux de Jersey : le combat des pêcheurs français

"Nous ne transigerons pas, le droit est clair, les conventions doivent être respectées. Les décisions britanniques, nous les considérons comme nulles et non avenues", dit le ministre chargé du Commerce extérieur, Franck Riester. Après l'action infructueuse des pêcheurs français devant Saint-Hélier le 6 mai, les accès aux eaux britanniques – et la mauvaise volonté londonienne ou jersiaise pour appliquer l'accord anglo-européen – sont un problème vital pour les ports de pêche de la mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique. Un appel breton et normand a été adressé au commissaire européen à la Pêche, Virginius Sunkevicius : il rappelle que les pêcheurs des deux régions “opèrent dans les eaux de Jersey depuis des siècles”.