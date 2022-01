France-Monde. 10 mai 1981 – 10 mai 2021 : Macron commémore Mitterrand

Plus discret à la télévision que le bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, le 40e anniversaire du 10 mai 1981 voit Emmanuel Macron inviter à l'Elysée les anciens collaborateurs de François Mitterrand pour “un moment de convivialité”. “Le 10 mai est porteur d'une double mémoire”, dit l'Elysée : “D'abord celle du PS et de ses militants ; cette mémoire d'engagement politique leur appartient. L'autre mémoire est celle de l'homme qui dirigea la France pendant quatorze ans : celle-ci appartient à tous les Français." Pour sa part, l'actuel chef de l'Etat retient surtout de l'action présidentielle de Mitterrand “l'abolition de la peine de mort et l'engagement européen”. Macron s'était déjà rendu à Jarnac (Charente) le 8 janvier pour le 25e anniversaire de la mort du premier président socialiste de la Ve République. Il y avait rencontré François Hollande, Ségolène Royal, Hubert Védrine et Olivier Faure. Macron président aura successivement honoré Georges Pompidou en 2019, Charles de Gaulle en 2020, Jacques Chirac en 2019 et Valéry Giscard d'Estaing en 2020.