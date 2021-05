Sport nautique. Faux départ pour la 15eme édition de la Transat en double 

Le skipper caenno-rouennais Fabien Delahaye devait prendre le large ce dimanche 9 mars à 15h30 pour la 15ème édition de la Transat en double Concarneau - Saint-Barthélemy. L'événement a été reporté à une date ultérieure en raison des mauvaises conditions météorologiques dans le golfe de Gascogne et aux abords du cap Finisterre. "Cela fait quelques jours que nous surveillons l'évolution de la météo. Il y a deux dépressions. Une première rapidement après le départ avec une mer formée et du vent soutenu, soit des conditions déjà difficiles", a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course. Les organisateurs de la manifestation sportive étudie les fichiers météo pour déterminer au plus vite une nouvelle date de départ.