Touflet : le boulanger des collectivités

Installée en 1929 à Saint-Etienne-du-Rouvray, l’entreprise est aujourd’hui présente dans toute la région normande, en Picardie et en Ile-de-France.

Du pain non-stop

Sa spécialité : fabriquer et livrer le pain quotidien des collectivités. A lui seul, le fournil de l’agglomération rouennaise fournit près de 200 clients. Chaque nuit, 20.000 petits pains et 5.000 baguettes sont pétris pour être livrés au petit matin, deux ou trois heures après la cuisson.

Les spécificités de l’entreprise ? La livraison chaque jour et la proximité avec les clients, selon Guillaume Touflet, co-directeur. "Nous livrons 365 jours par an et sept jours sur sept, l’entreprise fonctionne aussi les jours fériés et entend être au plus proche de ses clients". Touflet assure privilégier les meuniers de la région parmis ses fournisseurs de farine.

"Nous voyons monter une tendance pour les pains bio et les pains cuits sur sol, surtout dans les établissements scolaires", souligne Guillaume Touflet. Des "tendances" que le boulanger industriel aurait tort de ne pas suivre.

Pratique. Touflet Tradition, 2 rue du Champ des Bruyères, à Saint-Etienne-du-Rouvray.