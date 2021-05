Covid-19. Une lente amélioration de la situation épidémique en Normandie

"On note une amélioration de l'épidémie, mais nous ne sommes pas encore à l'abri d'un revirement de situation", alerte Thomas Deroche, directeur de l'Agence régionale de santé en Normandie. Selon les derniers chiffres communiqués par l'ARS, le taux d'incidence dans la région a diminué de 21 %. Il était de 229 cas pour 100 000 habitants le mardi 4 mai, contre 218 cas ce vendredi 7 mai. La Seine-Maritime reste le département le plus touché (255), suivi par le Calvados (207), l'Eure (206), l'Orne (182) et la Manche (175). Dans les hôpitaux, le nombre de patients atteints de la Covid-19 diminue également. Il était de 1 467 personnes dont 221 en réanimation ce lundi 3 mai, contre 1 392 dont 191 en réanimation ce vendredi 7 mai.

Une vaccination qui s'intensifie

13,3 % des Normands sont vaccinés et 28 % ont reçu leur première injection. Une campagne de vaccination qui s'intensifie, puisque désormais, l'objectif est d'atteindre 35 800 injections par jour contre 15 800 effectuées par jour en mars. "Nous injectons deux fois plus qu'en début de campagne", se réjouit le directeur de l'ARS. Comme l'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron jeudi 6 mai, les plus de 50 ans peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous pour être vaccinés à partir du lundi 10 mai. Les personnes âgées de 18 ans et plus pourront, dès le mercredi 12 mai, réserver un créneau, la veille pour le lendemain, dans les centres ayant des rendez-vous non honorés. En Normandie, 36 centres de vaccination ouvriront leurs portes ce samedi 8 mai et une vingtaine dimanche 9 mai. 15 opérations mobiles seront également déployées dans la région.