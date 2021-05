En questions. Le skipper caennais Fabien Delahaye participe à la Transat en double 

Le skipper caennais Fabien Delahaye vient de prendre le départ de la course en Transat double Concarneau-Saint-Barthélemy, dimanche 9 mai.

Quels sont vos objectifs pour cette

nouvelle course ?

J'ai déjà participé trois fois à cette course qui, à l'époque, s'appelait Transat AG2R. Je l'ai remportée une fois en 2010, avec Nicolas Troussel. Le fait d'avoir déjà participé à cette course, ça booste. Pour cette nouvelle édition, l'objectif, avec mon nouveau partenaire Anthony Marchand, est de faire encore mieux. On vise la victoire ou au minimum le podium.

Comment avez-vous rencontré votre coéquipier ?

Anthony Marchand et moi sommes amis depuis dix ans, on faisait de la voile ensemble quand on était enfants. Je me suis lancé dans la Transat en 2009, lui en 2010. On a un peu le même parcours. On s'entend très bien et je lui fais confiance. L'entente est essentielle quand on doit cohabiter avec quelqu'un pendant 20 jours.

Comment se passe la course lorsque vous êtes sur le bateau, quelle est la vie quotidienne ?

On se relaie tout simplement. Parfois, nous échangeons sur des stratégies et il nous arrive de manœuvrer à deux. C'est un travail d'équipe. Pour la nourriture, nous prenons des aliments à longue conservation car le bateau n'est pas équipé d'un frigo.

Avec la pandémie, la course de l'année dernière a été annulée. Comment l'avez-vous vécu ?

On était déçus, mais c'était secondaire par rapport à la pandémie. Maintenant, j'ai hâte de repartir !