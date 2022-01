Caen. Le parc des expositions transformé en centre de vaccination

Dès 8 h 30, à l'ouverture du 16e centre fixe de vaccination contre la Covid-19, installé au parc des expositions de Caen, les rendez-vous affichaient complets. L'espace de 1 600 m2, transformé pour accueillir au mieux les patients, est rapidement pris d'assaut. "Nous avons établi cinq zones sur un principe de marche en avant pour des questions d'hygiène", explique Pierre-Yves Le Houssel, colonel et médecin en chef du Service départemental d'incendie et de secours du Calvados.

L'objectif : vacciner 1 200 personnes

par jour

Dès son arrivée, il faut se désinfecter les mains et prendre sa température. Une secrétaire pointe ensuite le nom des arrivants sur l'immense liste des rendez-vous. Chacun doit ensuite remplir un questionnaire pour indiquer ses pathologies et comorbidités. Dans la troisième zone, pharmaciens et médecins s'entretiennent brièvement avec chaque patient et prescrivent les doses de vaccin à administrer. Dans la quatrième zone, dix box sont installés pour procéder aux injections du vaccin Pfizer. Une fois les administrations effectuées, les personnes vaccinées se rendent, durant une quinzaine de minutes, dans un espace où des professionnels de santé s'assurer qu'aucun effet indésirable ne survient. Pendant ce temps, des secrétaires délivrent un certificat attestant la vaccination. "Je suis content. C'est très rapide et on ne sent rien", s'exclame Wilfried Kopec. Cet ingénieur territorial de 49 ans était présent dès 11 heures. "Je suis venu car je tiens un bureau de vote lors des élections régionales, ce qui m'a donné l'opportunité de recevoir la première injection", explique-t-il. Comme lui, d'autres assesseurs ont pu bénéficier d'un dispositif coup de fil pour être vacciné en priorité. Wilfried Kopec reviendra dans un mois, pour l'administration de la seconde dose.