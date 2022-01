Votre horoscope signe par signe du lundi 10 mai

BELIER

Avant d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, vous serez confronté à de petits imprévus. Ceci n’est que temporaire !

TAUREAU

Votre bonheur fait plaisir à voir, et vous le partagez généreusement ! Optimisme et contacts chaleureux, voilà le programme !

GEMEAUX

Votre journée est chargée, il est peut-être temps de chercher une solution pour vous décharger de certaines corvées

CANCER

Dynamisme et bonne humeur font partie intégrante de cette journée. Vous en redemandez, et le plus souvent possible !

LION

Si vous avez un projet en tête, prenez les choses en main, n'attendez pas que l'on vous mâche le travail !

VIERGE

Pour éviter les mauvaises surprises, vérifiez bien votre emploi du temps avant de prendre de nouveaux rendez-vous.

BALANCE

Amis Balances, si vous prenez un peu de recul, vous comprendrez que la situation n'est pas si compliquée.

SCORPION

De mauvaises surprises ou de petites déceptions interviendront dans votre vie amoureuse. Le calme reviendra en fin de journée

SAGITTAIRE

Bonne humeur et joie de vivre vous font passer une journée très agréable. Les relations sont chaleureuses, comme vous les aimez.

CAPRICORNE

Vous êtes toujours prêt à rendre service à vos proches. Cela tombe bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes auront besoin de vos lumières !

VERSEAU

Vous aurez sans doute besoin d'un moment pour décompresser en fin de journée. Isolez-vous un peu !

POISSONS

Un sentiment de pessimisme arrive, mais soyez-en sûr, il est temporaire. L'entourage est un soutien que vous appréciez.