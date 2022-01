Jullouville. Vianney s'ajoute à la programmation des Grandes marées

Véronique Sanson, Kool & the Gang, Catherine Ringer, Izia, et désormais Vianney sont à l'affiche du festival Grandes Marées qui aura lieu cet été à Jullouville, du samedi 24 juillet au dimanche 1er août. Le chanteur, qui est aussi coach de l'émission The Voice, sera sur scène le lundi 26 juillet. Concernant la tenue des festivals en plein air, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé jeudi 6 mai que la configuration debout pourra reprendre avec une "jauge de 4 m2 par festivalier" à partir du 1er juillet.