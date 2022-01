Rouen. Une jeune femme grièvement blessée dans un accident

Un accident de la route s'est produit jeudi 6 mai vers 23 heures à Rouen. Une voiture, seule en cause, a fait une sortie de route, rue Annie De Pene. Le véhicule a fait des tonneaux et s'est retrouvé 6 mètres en contrebas de la chaussée. Une jeune femme de 20 ans a été désincarcérée. Elle a été grièvement blessée. Deux jeunes hommes de 20 et 21 ans sont plus légèrement touchés. Ils avaient pu quitter la voiture avant l'arrivée des pompiers. Ils ont tous été transportés au CHU de Rouen.