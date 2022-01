Normandie. Il va courir 160 kilomètres entre Bagnoles-de-l'Orne et le Mont-Saint-Michel

Originaire d'Argentan, Ivan Raça, âgé de 30 ans, s'est lancé un pari fou pour le week-end du 8 mai : courir son premier ultra-trail sur "100 miles", soit 160 kilomètres, sur le GR 22, entre Bagnoles-de-l'Orne et le Mont Saint-Michel (Manche). "Ce sera l'épreuve sportive la plus longue de ma vie", explique celui qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sport.

2 500 mètres de dénivelé

Il a gagné sa première course, le cross de son collège, alors qu'il était en classe de troisième. Mais c'est en commentant le premier ultra-trail organisé en septembre dernier, autour de la station thermale normande, que lui est venue cette idée. Le temps de la concrétiser et de s'entraîner, le départ sera donné samedi 8 mai à 10 heures, devant le château de Bagnoles. Puis, en suivant le GR 22, son parcours passera par Domfront, par Lonlay-L'Abbaye, puis la Fosse-Arthour. Les choses sérieuses commenceront vers Mortain (Manche), jusqu'après Saint-Pois, avec 2 500 mètres de dénivelé. Puis, si tout va bien, Ivan arrivera à Avranches, avant les trente ultimes kilomètres, jusqu'à l'Archange… où il compte bien boucler son premier ultra-trail.

Et si l'envie vous en dit, Yvan Raça est partageur. Vous pouvez l'accompagner sur une portion de son périple… à condition de pouvoir suivre son rythme, et uniquement le samedi jusqu'à 19 heures, couvre-feu oblige. Lui qui est professionnel s'apprête à courir 20 à 24 heures non-stop, de jour comme de nuit, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire.

Trois mois de préparation

Pour s'entraîner, celui qui court le marathon en 3 h 06, qui a décroché de multiples titres de champion de France (3 000 m en salle, en steeple, 10 km sur route senior, trail senior), qui est bardé de diplômes dans le domaine du sport et de la santé, qui est titulaire d'un doctorat en Staps et enseigne à l'université de Caen (Calvados), et qui est aussi journaliste à ses heures, parcourt depuis trois mois au moins 120 kilomètres en course à pied chaque semaine.

Il pratique aussi le vélo, la marche nordique et la musculation et a entamé une préparation mentale et nutritionnelle. Pour le tout, il a été conseillé par la double championne du monde de trail, Nathalie Monclair, ainsi que par un kiné, un podologue et une équipe pour le ravitaillement.

Rendez-vous aux aurores, dimanche 9 mai, au Mont Saint-Michel…