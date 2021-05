Bonne table à Caen. Avec Pas de fraise à Noël, c'est de saison

Installé dans une zone tertiaire de Caen depuis quatre ans, le restaurant Pas de Fraise à Noël peut ne pas être vu. Et c'est bien dommage ! Caroline Loisy, la gérante, met un point d'honneur à ce que la cuisine soit faite avec des produits locaux et un maximum de produits biologiques. "Protéger l'environnement, c'est vraiment dans mon ADN." D'ailleurs, rien que le nom du restaurant nous fait rapidement comprendre l'importance de cuisiner avec des produits de saison. "On peut avoir des fraises d'Espagne toute l'année, mais quand on sait de quelles manières elles sont produites, on ne peut qu'y être sensible et vouloir consommer local." Cette volonté du local lui vient aussi de sa famille. "J'ai grandi dans le milieu de la restauration et à l'époque de ma grand-mère, on ne mangeait que des produits de saison."

Bœuf stroganoff et mousse au chocolat

La cuisine y est traditionnelle, mais "avec une touche de modernité car on travaille les épices et on propose des plats végétariens". Lorsque je décide de prendre un menu à emporter dans ce restaurant, j'ai le choix entre plusieurs entrées, plats et desserts. Je me laisse tenter par une salade de crudités en entrée. Pour le plat, ce sera bœuf stroganoff accompagné de pommes de terre vapeur, carottes et champignons. Je ne connaissais pas, mais c'est délicieux ! Je ne peux pas finir sans une touche sucrée, qui plus est lorsqu'il y a une mousse au chocolat. Comme m'avait prévenue Caroline Loisy, elle n'a aucune amertume "C'est parce que nous utilisons du chocolat noir à 59 %, c'est entre le chocolat noir et le chocolat au lait." J'ai très bien mangé et je n'ai plus faim. Le menu m'aura coûté 17 euros. Dans une démarche écoresponsable, les plats sont servis dans des bocaux en verre. Ils sont consignés au prix de deux euros. Vous pouvez donc les garder ou les rendre.

Pas de fraise à Noël, 9 rue Raymonde-Bail à Caen. Tél : 06 22 03 31 20. Vente à emporter du mercredi au vendredi (du lundi au vendredi dès le 19 mai). Réservation à partir de 8 heures, retrait jusqu'à 16 heures.