Normandie. La success story de la famille Milot, confiseurs de génération en génération

Le nom est connu de tous les Rouennais et même bien au-delà. La famille Milot est un acteur incontournable du territoire, à travers sa présence sur de nombreuses fêtes foraines, à commencer par la Foire Saint-Romain à Rouen, la deuxième la plus importante de France, derrière la Foire du Trône à Paris.

Première boutique en Normandie

La conjoncture économique actuelle a contraint la famille Milot à s'adapter compte tenu de l'annulation de toutes les fêtes foraines et des perspectives encore incertaines sur leur reprise dans les prochains mois. "Ça a été le déclic et je me suis dit qu'il était temps d'investir dans un lieu fixe", se souvient Gautier Milot, qui ouvre en plein centre de Rouen, à deux pas de la célèbre rue du Gros-Horloge, la première boutique Milot de Normandie. "Il faut bien continuer à travailler car, depuis un an, nous n'avons plus rien", poursuit-il.

Cette boutique est une grande première pour Gautier Milot qui a pu compter sur les conseils et le soutien de son père, Franck. Lui, s'est déjà lancé dans l'aventure du commerce sédentaire en Charente-Maritime. "Nous allons proposer tout ce que nous savons faire, à commencer par les croustillons, les churros, les gaufres et les glaces, mais aussi des spécialités au moment de Noël", énumère Gautier Milot, qui espère que les clients seront au rendez-vous, même s'il admet que le nom de la famille Milot devrait attirer les gourmands sans difficulté.

S'il s'agit d'un nouveau défi pour Gautier Milot, ce forain de toujours compte bien repartir dans les foires dès que possible : "Je vais laisser la gérance à des membres de la famille. Moi, je reste forain, je suis né là-dedans et il faut que nos camions tournent." La saga familiale continue !