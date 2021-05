Rouen. L'art s'affiche désormais sur les panneaux publicitaires

L'idée a mis tout le monde d'accord, dans la sinistrose culturelle provoquée par la crise sanitaire. Et elle se veut assez simple : afficher des œuvres d'artistes sur les espaces habituellement réservés à la publicité. Emma Poppy, artiste peintre rouennaise, a importé l'idée d'Angleterre.

"J'avais été contactée par Peter Mac Adam, qui a mis en place un projet équivalent à Durham et m'a demandé de participer en tant qu'artiste", explique-t-elle. Devant l'enthousiasme suscité outre-Manche et les demandes sur ses réseaux sociaux, l'artiste se lance donc à Rouen avec son association, le Collectif intuitive arts. "On a monté le dossier que l'on a proposé à JC Decaux, qui a tout de suite été partant, tout comme à la Métropole Rouen Normandie", explique-t-elle, épaulée par Sylvain Guéraiche, de l'agence Stratégies. Soixante œuvres de vingt artistes sont exposées pendant quatre semaines dans toute la Métropole de Rouen, sur 240 panneaux d'affichage ou abribus. "J'ai sélectionné des artistes actifs sur Rouen et j'ai aussi fait appel à des amis artistes internationaux."

De l'art dans le quotidien

Inkoj, que l'on connaît pour ses œuvres de street art dans Rouen, les peintres Jérôme Legoff ou Delphine Devos, mais aussi le photographe de Montréal Steeve Narcisse, se sont joints au projet. "Je trouve qu'il y a un esprit de créativité, une volonté de s'exprimer et une communauté d'artistes géniale ici", explique le Canadien, installé à Rouen depuis deux ans. Lui présentera trois portraits d'artistes.

L'exposition revêt aussi une dimension pédagogique, puisque des explications sur les artistes seront affichées dans les transports en commun et disponibles via des QR codes qui redirigent les usagers vers le site web dédié. De quoi remettre un peu d'art dans le quotidien, en attendant la réouverture des lieux de culture dès le 19 mai.