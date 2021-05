Normandie. Amandine Petit : "Miss Univers, c'est une aventure dans une aventure !"

Comment vous êtes-vous préparée pour Miss Univers ?

On a débuté la préparation physique, sportive et mentale il y a un mois. On a également constitué le dossier administratif. Cela prend énormément de temps. Il faut remplir les autorisations de rentrer sur le territoire des États-Unis, le VISA, le NIE, justifier la raison pour laquelle nous voyageons en cette période de Covid, envoyer des vidéos de présentation, des photos… Je pratique régulièrement l'anglais. Je ne me rends toujours pas compte de ce qui arrive. Je me dis que c'est une aventure dans une aventure. Partir pour Miss Univers, c'est une aventure à paillettes à l'intérieur de ce rêve éveillé que je vis déjà.

La présentation physique est-elle

importante pour ce concours ?

Tout à fait. Il y a aura une équipe de coiffeuses et de maquilleuses sur place, mais Arnaud Soldourdin (maquilleur, coiffeur et styliste de Miss France) me dit toujours qu'il faut que je sorte de ma chambre en donnant l'impression qu'un styliste m'a habillée, qu'un maquilleur m'a maquillée et un coiffeur, coiffée, afin qu'on se dise : "La France, elle est prête." C'est ce à quoi je me réfère.

Vous serez sur place une dizaine de jours avant l'élection. Qu'allez-vous faire sur place les quelques jours qui précéderont le grand jour ?

Les répétitions débutent très rapidement. On va tout de suite être dans le bain. Pendant 10 jours, ça sera répétition le matin, pour intégrer les chorégraphies, et l'après-midi, activités, temps libres et des moments où je pourrai échanger avec les autres candidates sur nos cultures. Il y aura également des shootings photos, des interviews presse et tout ça viendra au fur et à mesure du temps.