Alençon. Le projet de pôle de santé au pied de la basilique fait débat

Le jeudi 29 avril, l'association Urgence patrimoine a publié dans sa gazette en ligne un article intitulé Bienvenue au Bunker Basilique Hôtel, en référence à la construction du nouveau pôle de santé d'Alençon au pied de la basilique Notre-Dame d'Alençon et de la maison d'Ozé.

Ce projet prévoit de restaurer du bâti ancien (la Maison du Général), mais aussi d'y adjoindre une partie moderne en béton recouvert de parements de briques ocre, ce qui ne plaît pas à l'association. Celle-ci parle "d'atteinte au patrimoine" et elle appelle même, depuis le dimanche 2 mai, à signer une pétition qui, à ce jour, a réuni près de 700 clics. En réaction, dans un communiqué, la communauté urbaine d'Alençon assure "avoir toutes les validations nécessaires des Bâtiments de France et de la Direction régionale des affaires culturelles" et annonce que, "soucieuse de nourrir un dialogue constructif avec le réseau associatif local", elle rencontrera prochainement la Société des Amis du vieil Alençon, "afin de lever les incompréhensions".