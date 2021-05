Orne. Camping-cars : "Nos ventes ont augmenté de 20 %"

La limite des 10 km pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été levée ce lundi 3 mai et ils étaient déjà nombreux sur les routes. Les camping-cars connaissent un véritable succès depuis le début de la crise sanitaire. Pratiques et fonctionnelles, ces "maisons sur roues" offrent une sensation de liberté que tout le monde recherche en ces temps difficiles. Près d'Alençon, Philippe Chevalier a 40 ans d'expériences dans la vente de camping-cars et, depuis l'arrivée de la Covid-19, son chiffre d'affaires a bondi de 20 %. "Nous sommes passés de 126 véhicules vendus en 2019 à 150 en 2020", précise Philippe Chevalier, à la tête de la société Chevalier Loisirs 61 à Vingt-Hanaps depuis 1995.

Si cette augmentation est "une agréable surprise", le patron espère avoir assez de camping-cars à vendre pour 2022. "On va manquer car les usines ne fournissent pas", s'inquiète-t-il. C'est dire à quel point ces véhicules de loisirs ont eu la cote en 2020. À l'échelle nationale, il s'est vendu 3 263 camping-cars d'occasion en mars 2020, contre 6 367 le même mois de l'année suivante.