Seine-Maritime. Jugés pour avoir alimenté le quotidien de leur ami détenu à Rouen

Le mercredi 21 avril, la police met en place un dispositif de surveillance à l'extérieur de la maison d'arrêt de Rouen et remarque un véhicule qui stationne devant un mur de la prison. Deux hommes en descendent et lancent des objets par-dessus le mur de l'enceinte. Les hommes sont vite interpellés, leur voiture est fouillée et les paquets récupérés dans la cour de la prison.

Il s'agit de denrées alimentaires contenant du cannabis. Ils refusent de coopérer et se taisent. Le vendredi 28 avril, le ministère public explique au procès que "les faits sont avérés". La défense souligne une gravité qui "ne mérite pas l'incarcération". Youssef Baache, 19 ans, et Ibrahim Diatta, 20 ans, sont tous les deux condamnés à six mois de prison ferme.