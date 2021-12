Musique. Les Maroon 5 sont de retour avec leur septième album : Jordi

Si on ne les présente plus, les Maroon 5 restent tout de même des mastodontes du marché de la musique. 70 millions d'albums vendus, 82 milliards de stream, trois Grammy Awards, des certifications Or et Platine dans 35 pays du monde.

Le groupe d'Adam Levine est de retour avec Jordi, leur septième album. Déjà disponible en pré-commande, il sera disponible à partir du 11 juin. Vous découvrez son premier extrait sur Tendance Ouest avec Beautiful Mistakes.