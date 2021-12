Podcast. Au nom d'un idéal, des chrétiens ont résisté aux nazis

Les destins racontés par Jérôme Cordelier dans " L'Espérance est un risque à courir " sont édifiants. Le journaliste a enquêté sur ces catholiques, protestants et orthodoxes qui ont résisté à Hitler entre 1939 et 1945.

Alors que l'Histoire collective a surtout retenu les compromissions des chefs des Eglises avec le régime de Vichy, Jérôme Cordelier révèle les actes héroïques de nombreux prêtres, pasteurs, religieux et simples croyants. 77 ans après, il porte un regard intelligent et nuancé sur l'attitude de l'Eglise et l'engagement, parfois jusqu'au sacrifice, de dizaine de résistants chrétiens, portés par leur foi.

Témoins de l'Espérance

Jérôme Cordelier affirme que l'Eglise de France doit son salut à ces femmes et ces hommes et que " sans eux, elle aurait sombré, sous le poids des fautes de ses chefs ". Un livre qui, par l'exemple, nous montre les ressources que possède l'être humain quand l'inacceptable frappe à sa porte. Des héros discrets qui ont dit " non " avec force et courage, au péril de leur vie, témoins de l'Espérance pour longtemps.

"L'Espérance est un risque à courir" - Jérôme Cordelier - Calmann Lévy - 18,50 euros - Tendance Ouest